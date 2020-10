Marcorè, Cosmi, Ravanelli e tanto Grifo: Perugia, storie di calcio e cultura a FootBook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Libri e storie di calcio, biblioteche e campi da gioco. Torna in città il racconto del calcio con un nuovo progetto che vede in campo il Comune, la Biblioteca comunale Sandro Penna di San Sisto, il Bibliobus e Zero in Condotta:. Con la direzione artistica di Riccini Ricci, direttore di Milano CalcioCity, FootBook si articolerà secondo un calendario di incontri, laboratori, interviste live attraverso i social network e podcast. Fischio d’inizio fissato per il 7 ottobre con Neri Marcorè.dal ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo grazie alla vittoria del bando del Piano Cultura Futuro Urbano-Biblioteca Casa di Quartiere, il primo promosso da una biblioteca pubblica dedicato al racconto e al gioco del calcio, come motore di aggregazione e processo di partecipazione nelle periferie di Perugia. È inoltre un progetto di educazione alla lettura, come previsto dagli obiettivi del Comune e del suo assessorato alla Cultura.FootBook: Racconta e Gioca si sviluppa proprio come un campionato di calcio: a giornate. Un calendario di appuntamenti, tra incontri con i protagonisti e spettacoli. L'esordio vede scendere in campo Neri Marcorè, per la prima delle Notti Magiche. Appuntamento al 7 ottobre al teatro Brecht alle 18.30 con “Quando la vita era piena di goal”, spettacolo originale scritto da Fabio Stassi: un monologo che narra la cronistoria immaginaria del IV Campeonato Mundial de Futebol, giocato in Patagonia nel 1942: il “Mundial dimenticato”, dove, in partite arbitrate dal figlio di Butch Cassidy, si affrontarono squadre composte da operai italiani, indios e ingegneri tedeschi. A seguire, alle 21, è previsto un incontro, sempre al Brecht, con Marcorè in compagnia di Fabrizio Ravanelli e Serse Cosmi, umbri d'eccezione tra le stelle del calcio nazionale. L'ingresso è gratuito ad accesso libero fino ad esaurimento posti, la prenotazione è obbligatoria: è necessario indicare nome, cognome, numero di posti da riservare, recapito telefonico. In rispetto delle norme anti Covid, c'è l'obbligo di mascherina e autocertificazione precompilata.(Per info e prenotazioni: info.cultura@comune.perugia.it).A seguire l’evento di apertura, il programma autunnale di FootBook proseguirà con otto incontri. A questa prima parte seguirà un programma primaverile nel 2021. Gli incontri in presenza saranno accompagnati dalle dirette live attraverso i social del Comune e dal podcast. Nel programma sono previsti anche incontri dedicati al Grifo, dal presente a un viaggio a ritroso fino al Perugia dell'imbattibilità e della presidenza di Luciano Gaucci. Saranno ospiti protagonisti della letteratura italiana e calciatori, ex calciatori, autori di libri e i principali giornalisti italiani di sport.per bambini e giovani, condotto da esperti. A cura della Biblioteca delle Nuvole. Si articola in un corso di disegno per il fumetto rivolto a ragazzi dagli 8 ai 12 anni. Un secondo corso di 20 incontri è rivolto agli adulti dai 17 anni.creano piccoli videogiochi/programmi per comandare robot e formare squadre che si sfideranno in un minitorneo di calcio.- con videomaking e videoediting - per il social dedicato, per documentare i laboratori, gli incontri e gli eventi.«Si tratta di un progetto complesso che mette insieme cultura, libri e calcio –ha spiegato-. E lo facciamo in un luogo, San Sisto e la biblioteca Sandro Penna, che ci sta particolarmente a cuore. Sottolineo anche che, grazie ai nostri uffici, siamo stati tra i primi in Italia a riaprire le biblioteche, abbiamo trasferito la Biblioteca della Nuvole a Fontivegge, altro luogo particolarmente importante per l’amministrazione, e abbiamo ottenuto finanziamenti per 55mila euro per ampliare la dotazione libraria delle nostre biblioteche».Ilha anticipato come, in programma, ci siano una «serie di appuntamenti dedicati al racconto del Perugia dagli anni Settanta ad oggi, con il coinvolgimento dei giornalisti che giocano “in casa”. Previsto anche un incontro in ricordo di Renato Curi, mentre stiamo coinvolgendo anche i direttori di Gazzetta dello sport, Corriere dello sport e Tuttosport. Vogliamo ribadire come FootBook sia un progetto innovativo, che ha fatto delle limitazioni imposte dal Covid un'opportunità, con l'organizzazione di eventi in presenza e – dove non fosse possibile – in digitale, tra social e podcast».La dirigente dell’ha sottolineato come si tratti di un bando importante da 80 mila euro, mentreche ha sottolineato come «la scelta di localizzare il progetto a San Sisto nasce proprio dall’esigenza di ricostruire la socialità del quartiere che, nel tempo, si è andata disperdendo».il progetto iniziale è molto cambiato: gli eventi in presenza, di incontro e di gioco, si sono dovuti ridurre per un programma in piena sicurezza. Ma le limitazioni si sono trasformate in una nuova opportunità, perché ciò ha permesso e permetterà di mettere a frutto le competenze che tramite i laboratori saranno sviluppate: FootBook infatti diventerà un centro multimediale, una sorta di radio e Tv social che - a partire dalle giornate di ottobre e novembre - produrrà interviste live e podcast.gli eventi in presenza e il nuovo progetto editoriale basato su interviste live online e sulla realizzazione di un podcast., con gli eventi all'interno della Biblioteca Sandro Penna, del Teatro Brecht, della Biblioteca itinerante Bibliobus che raggiunge sette frazioni della città, dei locali della Pro loco San Sisto e dell'oratorio Anspi Sentinelle del mattino.