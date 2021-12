Sabato 18 Dicembre 2021, 07:20

PERUGIA - Ha saltato come un bambino. E come un bambino è subito scoppiato in lacrime. «Assolto per non aver commesso il fatto». A queste parole del presidente della Corte d'appello di Firenze, Paolo Ottaviani, ieri, non è riuscito a trattenersi. Il pianto ha lavato via 14 anni di battaglie legali, di umiliazioni, di sguardi di compassione e diffidenza. Di «magari non è vero, ma...». Più il ricordo di quattro mesi di reclusione, tra carcere e domiciliari, per quei 100 grammi di cocaina che vennero trovati nella sua auto nel gennaio 2008.

Ottaviani, imprenditore folignate, all'epoca al massimo della sua espansione professionale con un'azienda che contava 22 dipendenti e 130 aziende clienti, spiegò sempre che quella droga non fosse sua. Che qualcuno l'avesse messa nella sua auto per vendetta. Ma sia in primo grado che in appello venne giudicato colpevole: i giudici di Perugia lo ritennero meritevole di 3 anni e 4 mesi di condanna. A cui si aggiunse l'onta di essere uno spacciatore, un'aura da delinquente che fece peggio dell'idea del carcere, con clienti e banche velocissimi a lasciarlo a piedi. Nel 2012, per dire, nella sua azienda erano rimasti in tre. Con il futuro dei suoi due figli da tutelare e proteggere, forse più della sua reputazione dopo un'accusa così infamante.

Ma lui ci ha sempre creduto. Ha continuato a gridare al complotto, ha denunciato gli ignoti – in realtà neanche tanto sconosciuti – che avrebbero voluto metterlo nei guai e con in mano intercettazioni e pure qualche condanna è arrivato fino in Corte di cassazione, assistito dagli avvocati Francesco Falcinelli e Patrizio Tofi, che hanno sempre creduto alla sua versione e lo hanno difeso anche contro le evidenze. «A quistu non je abbastatu». «Me sa tanto». «Ma non te preoccupà che continuamo anche per un antro verso». «Sarà mejo», dicevano al telefono i suoi nemici. La denuncia magari è rimasta lì, al palo. Le indagini, alla fine, non hanno raggiunto il mandante di quello che Ottaviani ha sempre raccontato come un atto ritorsivo, ma per la Cassazione il suo urlo di innocenza meritava di essere ascoltato. E approfondito. Ci ha pensato, dopo l'annullamento con rinvio della sentenza perugina, la Corte di appello di Firenze, che ieri ha dissolto un incubo durato tredici anni e undici mesi. Più di un errore giudiziario, ma una spy story, un thriller che sembrava non fosse mai pronto ai titoli di coda. Ma adesso Ottaviani, a 66 anni, è pronto finalmente a ricominciare una nuova puntata della sua vita. Forte della verità.