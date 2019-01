Lotteria Italia, biglietto da mezzo milione venduto in Umbria

Ultimo aggiornamento: 7 Gennaio, 00:07

PERUGIA - Mezzo milione di euro. Questo è quanto vale il biglietto della Lotteria Italia venduto a Fabro. Le aree di servizio di Fabro (Terni) si confermano ancora amiche della Lotteria Italia. In una di queste è stato venduto uno dei cinque biglietti estratti per i primi cinque premi. Proprio in una delle aree di servizio di Fabro tre anni fa, ricorda Agipronews, finì il quinto premio da 250mila euro. Stavolta la fortuna porta in Umbria il biglietto da 500 mila euro., ma è probabile che il vincitore sia chi si è fermato per un caffè all'area di servizio.L'Agenzia delle dogane e dei Monopoli ha comunicato le serie e i numeri dei cinque biglietti estratti di Prima categoria, della Lotteria Italia, non ancora abbinati ai premi:E 265607 Pompei (NA) – Via Roma 59E 449246 Napoli – Piazza Principe UmbertoP 386971 Torino – Corso Traiano 158G 154304 Sala Consilina (SA) – A03 SA-RCF 075026 Fabro (TR) – A1 MI-NASei mesi di tempo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei biglietti vincenti: è la "data di scadenza" della Lotteria Italia. I vincitori, riporta Agipronews, hanno 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali. Il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di presentazione del biglietto. Il biglietto può anche essere spedito direttamente all'Ufficio Premi, con una raccomandata A/R, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento (assegno circolare, bonifico bancario o postale).Vendite in calo per la Lotteria Italia in Umbria, dove sono stati staccati 138.350 biglietti, come ricorda Agipronews il 17,5% in meno rispetto allo scorso anno. Non ha evidentemente giovato alla Lotteria l'eliminazione del Gratta e Vinci che fino allo scorso anno compariva sul biglietto e garantiva una possibilità di vincita immediata, al costo complessivo di 5 euro. Quest'anno il prezzo è rimasto immutato e il mancato appeal del "grattino", prodotto di successo radicato nelle abitudini degli italiani, ha finito per penalizzare la vendita.La provincia di Perugia, riferisce Agipronews, svetta nella classifica delle vendite, con 73.980 mila tagliandi, ma in discesa del 14,4%. Ancora più sostanzioso il decremento a Terni, che a 64.370 scende del 20,8% rispetto alla precedente edizione.In generale, nella regione il punto più alto degli ultimi dieci anni è stato toccato nel 2009 (quando la Lotteria era abbinata a "Affari tuoi"), con oltre 258mila biglietti. Il punto più basso nel 2012 ("La Prova del Cuoco"), con 134mila tagliandi venduti.