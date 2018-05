Mezzo Ironman, il folignate Marco Malucelli terzo assoluto di categoria. Per lui si aprono i Mondiali

di GiovannI Camirri

FOLIGNO - Da Foligno, “Il Centro del Mondo”, alla Francia per cononare il sogno della qualificazione ai mondiali di mezzo Ironman. L'atleta folignate, Marco Malucelli, ce l'ha fatta ed in condizioni di gara che definire da un punto di vista climatico “avverse” è davvero un esufemismo, s'è qualificato terzo assoluto guadagnandosi la qualificazione ai Mondiali. Diversi partecipanti hanno dovuto appendere le scarpette al chiodo, altri hanno rischiato l'ipotermia. L'uomo d'acciaio di Foligno, invece, ha fatto la sua gara e ce l'ha fatta. E davvero alla grande. Marco Malucelli insieme ad Andrea Vitali Paolo Maracchia Uberto Bagnoli Marco Saporiti e Daniele Filena, tutti facenti parte della squadra Foligno Triathlon Winner, hanno partecipato al 70.3 di Pays d’Aix in Francia. Una competizione che si svolge su tre specialità: nuoto (1,9 km) bicicletta (90 km) e corsa (21 km). Le condizioni meteorologiche particolarmente avverse - vento forte, freddo e pioggia - non hanno fermato gli "uomini d'acciano" di Foligno che sono giunti, sebbene molto infreddoliti, al traguardo. Storico risultato per Marco Malucelli che nella categoria M55 si e classificato al terzo posto assoluto ed ha coronato il suo sogno di qualificarsi per i campionati mondiali di triathlon sulla distanza del 70.3.

