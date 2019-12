San Gemini Anche una ricarica liquida per sigaretta elettronica contenente 19 grammi di olio di marijuana è stata sequestrata ad un ternano di 19 anni, denunciato dai carabinieri dopo essere stato fermato per un controllo a San Gemini. Il giovane, sottoposto alla perquisizione personale e della sua auto, è stato inoltre trovato in possesso di 36 grammi di marijuana e 10 di hascisc. Tutto il materiale - riferisce l'Arma - è stato posto sotto sequestro. Il giovane è stato bloccato nell'ambito dell'attività di prevenzione dei carabinieri che ha coinvolto in un servizio coordinato a largo raggio 25 militari, impegnati, oltre che a San Gemini, anche a Stroncone, Narni e Amelia. © RIPRODUZIONE RISERVATA