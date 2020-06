Meteo, da lunedì arriva l'estate. Una mano al turismo

PERUGIA - Il cielo soleggiato e le temperature in aumento sono attese per la prossima settimana in Umbria, mentre il weekend alle porte sarà caratterizzato ancora da qualche leggera instabilità, anche se non sono previsti fenomeni particolari. È quanto emerge dalle previsioni meteo del Centro funzionale della Protezione civile regionale. Sabato è atteso cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature in salita, mentre domenica il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con isolati rovesci pomeridiani. Da lunedì dovrebbe arrivare l'estate. Situazione che darà anche una mano al turismo. © RIPRODUZIONE RISERVATA