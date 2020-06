Super caldo, temperature oltre i 35 gradi. Nella morsa del solleone almeno fino a martedì

Ultimo aggiornamento: 19:02

PERUGIA - Super caldo, era previsto e la rilevazione delle temperature lo ha confermato in questa ultima domenica di giugno. Sfiorati i 36 gradi a Bastia Umbra nella prima giornata di grande caldo in Umbria. Nel pomeriggio di domenica sono stati superati i 30 gradi in tutte le principali città della regione, stando ai rilievi delle centraline del Centro funzionale della Protezione civile.A Perugia il termometro ha segnato 34,1 gradi, 35 sono stati invece registrati a Foligno, così come a Castiglione del Lago e Narni Scalo. A Terni rilevati 33,7 gradi. Anche in Valnerina, a ridosso dell'Appennino umbro-marchigiano, sono stati superati i 32 gradi.Temperatura sopra a 30 gradi in diversi centri dell'Umbria già alle 10.30 di domenica mattina. Registrati 31,8 gradi a Perugia, una delle tre città italiane per le quali il Ministero della Salute ha dichiarato l'allerta caldo. Il picco di calore è stato comunque registrato nelle campagne di Castiglione del Lago con 32,2 gradi, secondo la rilevazione del Centro funzionale della Protezione civile. I 30 gradi sono stati tuttavia superati in diverse città tra cui Orvieto e Cascia con 31,6 gradi, Amelia (30,6), San Giustino (30,6), Foligno (30,5) e Narni (30,1). Tutti gli altri principali centri hanno fatto registrare temperature superiori ai 27-28 gradi.Una giornata di solleone con molte persone (come si vede dalla foto di Marco Giugliarelli, zona San Francesco al Prato in centro storico a Perugia) che hanno cercato riparo e refrigerio non solo "scappando" verso il mare ma anche nei parchi pubblici.Ma la situazione è destinata a durare, almeno per le prossime 48 ore. Fino a martedì infatti sono previste temperature oltre i 35 gradi nei momenti più caldi della giornata.