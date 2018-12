© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Un'atmosfera realmente natalizia. Per pochi minuti, ma sufficienti a strappare a tutti un sorriso. E' l'effetto della prima neve dell'inverno, con i fiocchi caduti per qualche minuto in centro storico poco dopo le 17.30 tra le tante persone che stavano affollando l'acropoli per lo shopping di Natale.In tanti, soprattutto i bambini, si sono divertiti molto a guardare questa estemporanea e dunque sorprendente nevicata, con fiocchi anche di una certa consistenza. Proprio nelle prossime ore, a cavallo tra domenica e lunedì, sono previste altre nevicate (anche a quote non altissime) e cattive condizioni meteo.E' stato un week end particolarmente freddo, e la domenica in Umbria è stata da sottozero in molte zone: Cascia, con -12,1 gradi, è la città più fredda della regione. E anche il monte Subasio, alle spalle di Assisi, è imbiancato dalla neve. A rilevare il dato di Cascia è stata la stazione del centro funzionale della Protezione civile. Ma temperature abbondantemente sotto lo zero sono un pò in tutta la regione anche se è la Valnerina l'area più fredda, tanto che a Monteleone di Spoleto il termometro ha fato segnare -9, a Forca Canapine a -9 e a Norcia a -8,8. A Perugia e Terni, è stata invece una nottata nettamente meno fredda: in entrambe le città si è andati appena sotto lo zero. Negli altri principali centri sono stati registrati a Città di Castello -5, a Foligno -4, a Spoleto -3,2, a Gubbio -3,7, a Orvieto -1,3, a Narni -2,7, a Castiglione del Lago -4,2.