PERUGIA - Se la paura fa 90, il caldo fa 103. Come i giorni bollenti che si registrano in un anno a Perugia: il capoluogo con il numero più alto a livello nazionale. Le rilevazioni contenute nel report Istat 'Temperature e precipitazioni nelle principali città', ed elaborate dall'Adnkronos, evidenziano che la bella stagione nei capoluoghi è passata da una media di 92,7 giorni nel periodo 1971-2000 a 109,4 giorni nel 2002-2016, con un aumento di 16,7 giorni.



E se il capoluogo più estivo è Cagliari, con quasi cinque mesi di estate all'anno, Perugia è dunque quello con il maggior numero di giorni caldi. Al secondo posto c'è Trieste con 101. Da sottolineare come sia praticamente triplicato rispetto ai 34 di qualche anno fa.

Domenica 19 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:55



