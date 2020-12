TERNI Il Covid-19 stravolge anche il consueto appuntamento con la Santa messa di Natale. Le parrocchie della provincia si sono attrezzate garantendo non solo le celebrazioni in presenza ma anche dirette social. In questo modo si potrà raggiungere il maggior numero di persone. Chiaramente non mancano le curiosità. La prima celebrazione intesa come orario, sarà alle ore 16,30 a Treie di Narni. A San Francesco, invece, per soddisfare il maggior numero di fedeli, hanno deciso di organizzare un doppio appuntamento. Ad Orvieto, si entra solo col pass. Il parroco di Campitello, invece, invita ad accendere una luce o una candela a mezzanotte accanto alle finestre. Monsignor Giuseppe Piemontese celebrerà la messa della vigilia in Cattedrale alle ore 18. Al Santuario di San Francesco doppio appuntamento: la prima celebrazione si terrà alle 17,30, la seconda alle 19,00. Per il giorno di Natale gli orari sono 8, 10, 11,30, 19. Funzionerà il consueto servizio di vigilanza che provvederà a chiudere la porta di ingresso una volta raggiunto il numero consentito. Nella chiesa di San Pietro a corso Vecchio, la messa sarà glorificata alle 18, anticipata dalla veglia di Natale. Nel giorno di Natale appuntamento alle 9, alle 11 e alle 18. Nella chiesa di San Matteo a Campitello, la Santa messa solenne sarà celebrata alle 19,30. A mezzanotte in ogni casa sarà accesa una candela vicino al presepe o alla finestra, recitando una preghiera insieme alla famiglia. A Santa Maria dell’Oro la messa sarà celebrata alle 18 e domani alle 11. Nella Cattedrale di Narni la messa della vigilia si celebrerà alle 18. Domani alle 11 ad officiarla il vescovo Monsignor Giuseppe Piemontese. A Treie di Narni la messa della vigilia si celebrerà alle 16,30. A Taizzano alle 18,30 nella tensostruttura. La messa nella Concattedrale di Amelia sarà officiata oggi pomeriggio alle ore 18,30 dal vicario generale Monsignor Salvatore Ferdinandi.

Al termine della cerimonia ci sarà collocazione di Gesù Bambino nel presepio monumentale. I canti saranno allietati dalla Cappella musicale del Duomo. Per domani, invece, messa solenne alle 12 e Concelebrazione eucaristica alle 17,30 con monsignor Giuseppe Piemontese. Le celebrazioni saranno trasmesse sul canale Youtube della Concattedrale di Amelia. A Giove e a Penna in Teverina l’appuntamento è per le ore 18,30. A Stroncone, invece, la messa Vespertina a San Nicola (capienza massima novanta persone) è stata organizzata per le 18,00. Al Duomo di Orvieto, invece, si entra con il pass. “In ottemperanza alle normative vigenti riguardanti le misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 –si legge in un comunicato- per permettere a più persone possibili di essere presenti alle celebrazioni eucaristiche nei giorni di giovedì 24 e venerdì 25 dicembre e venerdì primo e mercoledì 6 gennaio, per partecipare alla messa in Cattedrale sarà necessario munirsi anticipatamente del pass di accesso, che si può ritirare nella Sacrestia del Duomo”. I pass sono relativi alle seguenti celebrazioni: giovedì 24 dicembre ore 18, venerdì 25 dicembre ore 9, 11.30, 18, venerdì primo gennaio ore 9, 11.30, 18, mercoledì 6 gennaio ore 9, 11.30, 18. Ogni pass avrà un colore specifico. Il pass è valido per una persona. Il presidente del Capitolo della Cattedrale, don Stefano Puri, confida nella collaborazione e nella comprensione di tutti. Comunque vada, sarà sicuramente un modo diverso di celebrare il Natale che sarà ricordato nel tempo.

