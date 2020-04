Ultimo aggiornamento: 16:55

Un’altra domenica di quarantena e lockdown, un’altra ricorrenza, quella della, celebrata senzache i fedeli potessero assistere, unite, però, ad un altro messaggio di speranza. Oggi il vescovo Giuseppe Piemontese ha celebrato lanella chiesa di Santa Chiara, e il momento dell’omelia è stato un momento per riflettere sul tempo che stiamo vivendo. «Neiche si allontanano di Gerusalemme, in fretta e distanziati, possiamo intravedere e leggere la vicenda dell’umanità nel tempo del Coronavirus» spiega il vescovo. «Rappresentano uomini e donne che avevano impostato la parabola dell’esistenza in una folle gara di orgogliosa presunzione per raggiungere traguardi scientifici, economici e sociali infiniti, ponendo ai margini i limiti etici e il bene complessivo dell’intera umanità: la terra, il cielo, il mare, gli animali, le piante, l’uomo in tutte le sue dimensioni., spaventati, fuggono, impauriti per le loro attese deluse e per le ambizioni frustrate». Questa riflessione è importante anche in vista della cosiddetta «fase 2»; «Ci rendiamo conto che nulla sarà più come prima. Dovremo cambiar abitudini, ci aggireremo per le strade, saremo abitanti di un mondo che dovràdello stare insieme, delle grandi adunate festose di liturgie religiose e civili» continua il vescovo.