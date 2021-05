Arriva la decisione del Comune il mercato del mercoledì da vocabolo Staino si sposta in centro

TERNI Addio allo Staino, il mercatino del mercoledì si trasferisce in centro, tra piazza Europa e largo Villa Glori. Il Consiglio ha approvato lo spostamento degli ambulanti. Trasferimento che avverrà quando sarà pronta la nuova graduatoria. «Per un’eventuale destinazione definitiva la giunta non si tira indietro e siamo pronti a discuterne in commissione» ha detto l’assessore al Commercio, Stefano Fatale. «Abbiamo sempre detto che appena sarebbe diminuita l’emergenza sanitaria, saremmo andati veloci ed è quello che stiamo facendo», ha aggiunto Fatale.

La soluzione del centro è appoggiata anche dal M5S: «Un valore aggiunto per il commercio e per gli ambulanti - ha sottolineato Luca Simonetti - vedere le vie del centro piene è un’immagine della città che ci piace». Francesco Filipponi del PD ha chiesto alla giunta «di provvedere in tempi rapidi al bando per l’assegnazione dei posteggi e alla pubblicazione della graduatoria» rimarcando la necessità di ascoltare gli operatori che hanno previsto una manifestazione in piazza il prossimo 19 maggio.

