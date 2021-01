Mercato immobiliare, a Perugia nel 2020 prezzi in discesa

PERUGIA - Una diminuzione delle compravendite delle case in Umbria nel 2020, seguita da un'ulteriore. La Borsa immobiliare dell'Umbria della Camera di commercio di Perugia ha presentato il report sull'andamento del mercato immobiliare di Perugia e provincia nel corso del 2020. Relatore è stato Giovanni Belati, presidente del Comitato per il listino della Borsa immobiliare.

«In questo primo report del 2021 abbiamo cercato di delineare un primo bilancio di un anno reso assolutamente anomalo dalla bufera pandemica, provando anche ad interpretare le mutate esigenze di una richiesta in continua evoluzione, soprattutto nel settore residenziale. Il 2020 è stato caratterizzato da situazioni altalenanti legate ai vari periodi durante i quali siamo stati impossibilitati a muoverci - ha ricordato Giovanni Belati - e pertanto i dati rilevati ne sono la diretta conseguenza. In attesa di verificare l'ultimo trimestre, possiamo anticipare che l'

Umbria e Perugia non si sono discostate di molto dai dati nazionali, che in un andamento altalenante, tra segni positivi e negativi dei vari trimestri, hanno evidenziato una diminuzione delle compravendite, seguita da un ulteriore seppur lieve flessione dei prezzi».

In sintesi per il 2020 escono confermate in provincia di Perugia le difficoltà di mercato per il settore commerciale e terziario e trovano riscontro le mutate esigenze nella ricerca relativa al comparto residenziale orientata sempre più verso abitazioni di maggiore superficie, dotate di spazi esterni esclusivi.

