TERNI Il sindaco Leonardo Latini, preso atto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 sulle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, ha provveduto stamattina a firmare la proroga fino al 3 maggio della sospensione dello svolgimento del mercato settimanale del mercoledì in via San Martino - area del Foro Boario di Terni, così come già disposta con proprie precedenti ordinanze 10 marzo 2020 e del 7 aprile 2020. © RIPRODUZIONE RISERVATA