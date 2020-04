Dalla settimana che inizia con il 4 maggio potranno riprendere, anche a Terni, le attività dei mercati settimanali: in particolare quello del mercoledì al Foro Boario, ma limitatamente al settore alimentare (con 33 banchi), e poi anche quello del venerdì di Campagna Amica-Coldiretti sopra al parcheggio di San Francesco, dedicato ai prodotti agricoli a filiera corta. Lo fa sapere l'assessore al commercio Stefano Fatale, a seguito di quanto emerso in sede di COC (Comitato Operativo Comunale), dopo la pubblicazione dell'ultimo Dpcm del Governo e del confronto con la Regione e con gli altri Comuni umbri.

«Si tratta di un piccolo e prudente passo verso la riapertura di alcune attività commerciali e a sostegno dell'economia locale - dice l'assessore Fatale - ma è chiaro che, specie in questa prima fase che continua ad essere d'emergenza, tutti dovranno porre in essere le misure di distanziamento e di sicurezza e per questo ci appelliamo al senso di responsabilità dei cittadini e dei commercianti».

