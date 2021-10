A Ferentillo il Mercatino del Baratto, bambini protagonisti: «Ci scambiamo zaini e giocattoli»

Domenica 3 Ottobre 2021, 13:03

FERENTILLO – Torna il “Mercatino del Baratto” domenica 3 ottobre 2021 dalle ore 14 alle 18 presso i giardinetti comunali di Ferentillo. Un’ iniziativa nata dal desiderio di una mamma di far socializzare bambini e ragazzi, che per mesi sono stati costretti alla Dad a causa della pandemia e a frequentare gli amichetti esclusivamente attraverso le videochiamate. Un’ idea di Doda Liguori. «Mia figlia frequenta la quarta classe della scuola elementare – spiega Doda – e come tante altre bambine ha vissuto un’esperienza traumatica. Ho voluto creare qualcosa che la vedesse protagonista, insieme ai suoi coetanei. Ho pensato al mercato del baratto perché è una pratica molto diffusa, che non richiede spostamento di denaro perché gli oggetti vengono scambiati e non venduti. Soprattutto in questo caso sono i giovani a stare dietro al banco, a trattare con altri ragazzi, a barattare libri, oggetti, zaini per la scuola, pupazzi, videogiochi, bambole». Con il sostegno della Proloco e il patrocinio del Comune di Ferentillo prende vita una di quelle manifestazioni destinate a caratterizzare la cittadina umbra e a diventare meta privilegiata di famiglie che accompagnano i propri figli in Valnerina, a caccia di vecchi e nuovi giociocattoli, di contatti, di allegria. Tutto avviene con prenotazione. Per ora sono dieci i banchi messi a disposizione dagli organizzatori: i ragazzi devono semplicemente prenotare uno spazio dove allestire la propria “mercanzia” che in poco tempo si trasforma in un bottino di articoli che non avrebbero mai immaginato di possedere altrimenti, frutto di uno scambio negoziato sul posto. Oggetti che migrano da un bambino all’altro e che tornerano a nuova vita. Un mercato sostenibile. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti ai ragazzi di età compresa tra i 5 e i 14 anni. Barattare sta diventando una pratica sempre più diffusa in Italia, sia per gli oggetti di antiquariato che da collezionismo. Persino gli atelier milanesi aprono le porte agli swap-party, feste dove ci si possono scambiare abiti seminuovi. Una moda. Nel caso di Ferentillo anche un aiuto per i cittadini che non possono permettersi di acquistare nuovi oggetti, perché magari hanno perso il lavoro o hanno visto diminuire drasticamente il proprio reddito, che comunque offrono il loro contributo all’economia di relazione. Un modo per fare comunità.