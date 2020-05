© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Riaprirà da giovedì ad Avigliano Umbro il mercato settimanale del centro storico. Lo annuncia l’amministrazione comunale che sottolinea comunque come il provvedimento dovrà tener conto del rispetto delle norme di distanziamento sociale, senza alcun assembramento. L’organizzazione del mercato e gli ingressi sono stati disciplinati da una specifica ordinanza del sindaco, Luciano Conti, nella quale si indica che la collocazione dei posteggi verrà individuata direttamente dall’operatore di polizia locale nell’ambito dell’area individuata tra Via del Piano, Viale Matteotti, Via F.lli Rosselli e Piazza del Municipio.“La riapertura – si legge nell’ordinanza - è vincolata alle seguenti prescrizioni: I banchi di vendita devono essere allestiti ad una distanza di almeno due metri l’uno dall’altro; Ogni operatore commerciale si deve dotare di dispositivi di protezione individuale, quali guanti e mascherine, e deve altresì mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche per la detersione delle mani oltre che guanti usa e getta. Gli operatore dovranno inoltre vigilare sul rispetto delle misure di distanziamento sociale ed ogni cliente dovrà essere munito dei dispositivi di protezione individuale. Ognuno dovrà mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e trattenersi all’interno del mercato solo per il tempo strettamente necessario agli acquisti. L’ordinanza infine sopprime la fiera annuale del 4 giugno.