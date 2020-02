Il mercatino del mercoledì lascia il Foro Boario per trasferirsi alla Passeggiata. Uno spostamento momentaneo, in vista dell'avvio dei lavori per realizzare il PalaTerni. L'accordo è nell'aria. Il Comune ha già ottenuto un via libera di massima dalle associazioni di categoria. «È un'ipotesi concreta su cui si può lavorare», commenta il presidente di Confcommercio Stefano Lupi. Si schiera decisamente a favore Mauro Franceschini, presidente di Confartigianato: «Siamo a favore di questa momentanea soluzione». Più sfumata la posizione di Confesercenti. «Prima di pronunciarci vogliamo organizzare un'assemblea con gli ambulanti», annuncia Italo Federici, presidente di Confesercenti. Per Palazzo Spada il fronte più caldo è quello politico. Pd e M5s hanno già solcato una trincea a difesa del parco, che «non può essere utilizzato per una fiera».

Lo scontro

«Se la notizia della Passeggiata sarà confermata sarà un piacere riprendere ogni interrogazione, video, comunicato stampa dei personaggi che ruotano intorno alle destre ternane quando si contestava l'utilizzo del parco per la festa dell'Unità», promette battaglia il capogruppo del M5s, Luca Simonetti. Dello stesso tenore anche l'affondo del capogruppo del Pd, Francesco Filipponi, che dopo tanti attacchi subiti per l'utilizzo del parco vendica il suo partito. «L'ipotesi di spostamento del mercatino al parco della Passeggiata è surreale se si considera, che a proporla oggi sono gli stessi che sostenevano fino al 2014 la presenza dei vincoli tali da negare qualsiasi occupazione di suolo», dice il capogruppo Filipponi.

Vincoli della Soprintendenza, tutela del verde, sicurezza. Questi gli argomenti messi sul tavolo dall'opposizione per contestare l'utilizzo del parco. Proprio come capitava quando a finire nel mirino era la feste dell'Unità. Argomenti che l'assessore al commercio Stefano Fatale conosce bene, visto che stava dall'altra parte della barricata quando si polemizzava per l'utilizzo della Passeggiata a scopi politici.

«Premesso che la Passeggiata è una delle tre ipotesi al vaglio, non si possono fare paragoni con le polemiche sollevata da Pd e M5s», spiega Fatale. Per quanto riguarda la questione sicurezza. «Il comandante dei vigili urbani ha già fatto dei sopralluoghi e alla Passeggiata, grazie ai cancelli, c'è la possibilità di rispettare le norme sul controllo degli accessi», prosegue Fatale. Anche lo scoglio dei vincoli della Soprintendenza sarà superato. «Qualora dovessimo decidere di utilizzare la Passeggiata - spiega l'assessore Fatale - le bancarelle saranno sistemate solo lungo la parte destra, salvaguardando il lato storico del parco. Ma ripeto la Passeggiata è solo una delle ipotesi».

Le alternative alla Passeggiate sono lo Staino e l'area tra il cimitero e lo Stadio Liberati. Soluzioni che presentano una serie di difficoltà, tanto logistiche quanto normative. Per questo la Passeggiata, al momento, appare l'ipotesi più credibile. Un primo passaggio politico ci sarà in Giunta, poi la discussione dovrebbe arrivare il Consiglio comunale. Il dibattito è iniziato.

