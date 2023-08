Menciotti ancora quarto Mondiali di nuoto Paralimpico. Con Tonelli e Lucarini alle Universiadi, sportivi ternani protagonisti nel mondo

Manchester chiama Chengdu. Sportivi ternani protagonisti in giro per il mondo, dall'Inghilterra alla Cina per Mondiali paralimpici di nuoto e Universiadi. Nella piscina olimpionica del Manchester Aquatics Centre, Riccardo Menciotti per tre volte in finale e per tre volte a un soffio dal podio.

Dopo il quarto posto lunedì nella rana e ancora martedì nei 200 misti, dove ha mancato il bronzo per appena 2 centesimi, si è classificato quarto anche nella finale dei 100 farfalla trasmessa ieri sera alle 19 in diretta su Raisport. Non aveva troppe aspettative su questa gara Menciotti, che aveva perso all'ultima bracciata la medaglia di bronzo nei 200 misti e che aspetta a questo punto la 'sua' gara dei 100 dorso in programma domani, domenica. «Questa volta non mi aspettavo di arrivare quarto - ha detto Menciotti dopo la finale dei 100 farfalla - sono soddisfatto del piazzamento un po' meno del tempo. Ho fatto una gara d'attacco, non mi posso rimproverare niente. Già rientrare in finale è stato un buon risultato. Sono soddisfatto anche dei 100 rana che non mi aspettavo di nuotare in 1’09”95 considerato che non è la mia gara e che quest'anno la rana l'ho anche allenata poco. Nei 200 misti potevo fare meglio, un grande peccato per la medaglia sfumata all'ultima bracciata. Il tempo 2’16”27 non è il mio migliore, ma quest'anno avevo nuotato 2’22” prima di venire qui, sono soddisfatto a metà. Se fosse arrivata la medaglia sarebbe stato perfetto. Per domenica nei 100 dorso ho il secondo tempo di iscrizione ma ci sono avversari temibili». Menciotti potrebbe essere in vasca domani anche nella batteria della staffetta 4x100 stile libero.

Cerca l'accesso in due finali il canottiere Matteo Tonelli a Chengdu, in Cina, ai World University Games dove un'altra ternana, la schermitrice Lucia Lucarini, è impegnata nella sciabola.

Tonelli, dopo le batterie nel doppio pesi leggeri maschile e nel quattro misto, cerca oggi l'accesso in finale tramite i recuperi in entrambe le gare. Nel quattro misto con Giovanni Borgonovo, Ilaria Corazza e Sara Borghi non è bastato il secondo posto alle spalle della Germania e davanti a Repubblica Ceca e Stati Uniti. Nel doppio pesi leggeri con Giovanni Borgonovo è arrivato un terzo posto dietro Germania e Ungheria e davanti a Corea e Turchia. «Nel doppio avevamo contro la Germania campione del mondo Under 23, ci siamo detti di partire forte e cercare di fare la gara su di loro, ma ai mille metri eravamo dietro di mezza barca e abbiamo deciso di lasciarli andare, anche perché non aveva senso continuare a tirare. E' un'esperienza bellissima, sembra di stare in un vero campo olimpico. Il quattro misto è una particolarità delle Universiadi ed è una barca molto divertente. Speriamo anche nei ripescaggi». Tonelli sarà in acqua nel ripescaggio del doppio alle 10.20 (4.20 in Italia) contro Polonia, Olanda, Australia e Turchia mentre alle 12.40 (6.20 in Italia) sarà la volta del ripescaggio del quattro misto con l'Italia che se la vedrà con Corea, Repubblica Ceca, Australia, Cina e Usa.

Non è andata bene a Lucia Lucarini nel torneo di sciabola femminile individuale. La ternana è stata eliminata dopo la fase a gironi e si è classificata al 39esimo posto. Domani possibile riscatto nella gara a squadre.

