Meloni (Pd): «Meno di un mese all'inizio delle scuole: mancano i dispositivi di areazione, cosa fa la Regione?»

PERUGIA - «Manca meno di un mese all'inizio della scuola e la Regione continua a latitare sul fronte del

supporto alle scuole per gli impianti di aerazione meccanica. Come sarà garantita la qualità dell'aria nelle 5.703 aule delle scuole umbre, dopo due anni di pandemia? La Regione aspetta i finanziamenti ministeriali e di sicuro questa tornata elettorale settembrina allungherà i tempi». Così la capogruppo in Consiglio regionale del Partito democratico, Simona Meloni, ricordando la presenza di una sua mozione in commissione «ferma da nove

mesi».

Nell'atto si chiedeva «anche alla Regione di stanziare risorse adeguate per garantire a bambini e ragazzi lezioni in presenza e in sicurezza, avviando una fase di installazione di impianti di ventilazione meccanica nelle scuole».



«Ci sono ormai le linee guida per l'adozione di dispositivi per la purificazione dell'aria e la necessità di monitorarne la qualità - continua Meloni - ed è per questo che occorre fare uno sforzo ulteriore per garantire la sicurezza dei nostri ragazzi. Ecco dunque che, nonostante i 5 milioni stanziati dal Governo per le scuole umbre, al fine di consentire l'apertura dello scorso anno, ce ne sono ancora molte che non hanno ancora nessun tipo di ausilio. Si tratta però di ambienti ad elevato e prolungato affollamento. Ad aggravare l'esposizione a problematiche di questo tipo ci sono anche il sovraffollamento e la scarsa aerazione degli ambienti, che aumentano le occasionidi esposizione degli studenti per via aerogena ad agenti patogeni provenienti da portatori sani o asintomatici o anche da portatori di malattie in fase di incubazione... in questo quadro, la ventilazione meccanica è da considerarsi misura estremamente utile».