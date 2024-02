Melissa Panarello presenta il suo prossimo libro in anteprima a Terni, tra denaro e sentimenti, amore e odio

Terza e ultima giornata per UmbriaLibri Love, la manifestazione letteraria tutta dedicata alle scritture d’amore. La città ha ospitato per l’occasione, tra i numerosi autori, Melissa Panarello, l’autrice siciliana conosciuta dal pubblico anche come Melissa P, che ha presentato «Storia dei miei soldi», edito da Bompiani. L’autrice di «100 colpi di spazzola prima di andare a dormire», bestseller di fama mondiale, ha presentato questo suo ultimo lavoro in anteprima proprio nella città dell’amore: un romanzo «pieno di calore, una trama ricca di sorprese», una storia con due protagoniste a metà tra fiction e autofiction, in cui l’alter ego della scrittrice conosce la protagonista del suo romanzo nel film. «È come una specie di mirror-fiction, anche scrivere è stato confondersi tra la mia realtà e quella della trama», dichiara Panarello. UmbriaLibri amplia il focus sul sentimento, presentando una storia d’amore non canonica, dunque; piuttosto, un racconto di attrazione e repulsione nei confronti del denaro, che dimostra come la realtà materiale delle persone influenzi i sentimenti e i rapporti umani. «Il libro è pieno di passioni e tocca alcuni aspetti di sentimento amoroso profondissimo; uno, ad esempio, è quello del legame tra madre e figlia, o quello con la famiglia che si sceglie. Come non crede di meritare il denaro, così una delle protagoniste non crede di meritare l’amore sano, vero» racconta l’autrice, senza svelare i dettagli della trama. Il rapporto che si ha col denaro, insomma, che ha molto a che fare con la generosità, è simile al rapporto che si ha con l’amore. È la storia, quindi, di come si ama e di come amiamo. «È la vicenda di una persona che racconta la sua vita attraverso il denaro che ha speso, che ha perso, che è entrato e uscito dalla sua vita» spiega la scrittrice. «Si può scoprire il vissuto di una persona se si guarda il suo conto corrente. Questa cosa l’ho capita scrivendo e ascoltando dentro di me la voce del personaggio. Siamo quello che abbiamo avuto, accumulato, perso». «Il denaro è volubile, può improvvisamente cambiare la vita. Ha a che fare con l’emancipazione. Spesso ritenuto terreno, qualcosa di volgare, tende a essere associato di meno alle donne, che devono essere creature aeree. Le donne, invece, sono materia pura, sono coloro che mettono al mondo i figli, per dirne una. A seconda di chi siamo stati, cambia il rapporto con i soldi, ma anche con gli altri. Una delle protagoniste, ad esempio, dissipa i soldi perché non dà loro valore, non li considera come qualcosa che possa renderla felice; per altre persone, i soldi possono invece creare vergogna, o perché sono pochi, o sono molti ma non si sono guadagnati; se invece si è poveri, con la fame di chi vuole esistere finalmente nel mondo, allora non ci si vergogna affatto. In ogni caso, tuttavia, i soldi ci rendono psicotici: ingigantiscono aspetti di noi stessi che riguardano le nostre vulnerabilità, e quindi i nostri sentimenti più intensi».

