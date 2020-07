PERUGIA - Anni di attività medica privata, in barba all'esclusiva con l'Asl e alle convenzioni con la sanità pubblica: la guardia di finanza ipotizza un danno erariale di almeno 3 milioni di euro. Si aggrava quindi la posizione dei sedici medici denunciati per truffa aggravata, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, uso di atto falso e falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, per quell'attività privata svolta in un poliambulatorio di Civita Castellana, nonostante l'indennità di esclusiva, con le visite specialistiche pagate in nero.

Tra i sedici professionisti, sei medici di base più specialisti, tra le altre cose, in dermatologia, cardiologia, dietologia e oculistica, anche un dipendente del Santa Maria della misericordia di Perugia e due del Santa Maria di Terni. Finiti tra le maglie dell'inchiesta Panacea della guardia di finanza di Civita Castellana (agli ordini del capitano Rosario Masdea, già in forze alla polizia tributaria di Terni), oltre ai medici che gestivano il poliambulatorio all'interno della Cittadella della salute anche gli specialisti dipendenti di strutture pubbliche. Specialisti, appunto, non autorizzati dalle proprie Asl di appartenenza (Perugia e Terni, ma anche Viterbo e Roma) allo svolgimento di attività privatistica, tanto da percepire un'indennità di esclusiva tra i 1.065 e i 1.421 euro al mese.

Come ricordano le fiamme gialle, secondo la normativa nazionale e regionale, i medici ospedalieri hanno la possibilità di esercitare privatamente la propria professione ma, per farlo, sono soggetti a una autorizzazione da parte della propria Asl. Autorizzazione che può essere concessa esclusivamente per prestazioni erogate in studi medici privati e non all'interno di studi convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, come invece quello finito nel mirino della procura della Repubblica di Viterbo. E a questo punto non solo. Vista l'ipotesi di danno erariale, infatti, un'informativa della Finanza è partita per le procure della Corte dei conti di Umbria e Lazio.

LE INDAGINI

Le indagini sono partite dalla bacheca affissa nella sala d'aspetto dello studio medico, in cui venivano pubblicizzate le attività specialistiche che era possibile prenotare attraverso la segreteria del poliambulatorio: struttura che lavorava dal lunedì al venerdì con i suoi medici e in pratica subappaltava gli ambulatori agli specialisti che arrivavano da fuori il sabato, la domenica o addirittura in orario serale. Una truffa che, secondo le risultanze delle indagini, sarebbe stata portata avanti per anni, anche con tre visite specialistiche al giorno - pagate tra i 100 e i 200 euro senza fattura - per ogni medico rimasto coinvolto nelle indagini delle fiamme gialle.

I tre medici umbri, come gli altri, hanno ricevuto l'avviso della conclusione delle indagini, con gli inquirenti che mantengono il riserbo su alcuni profili dell'inchiesta che sembra infatti destinata ad allargarsi.

Ultimo aggiornamento: 08:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA