Maxi sequestro di cipolle a Trevi, in azione i carabinieri forestali

TREVI - I Carabinieri Forestali di Campello sul Clitunno, a seguito di un controllo nel comune di Trevi, hanno rinvenuto 99.200 chilogrammi di cipolle immagazzinate in un capannone in assenza di autorizzazione. Il proprietario della merce era privo di Nia sanitaria, la comunicazione obbligatoria per avviare un’attività nel settore alimentare, ed aveva lasciato la merce in un capannone risultato non idoneo allo stoccaggio del prodotto. Dal controllo effettuato emergeva che nessuna norma in materia di HCCP era stata rispettata, il capannone inoltre era privo di energia elettrica e acqua potabile e non vi erano servizi igienici funzionanti. I Carabinieri Forestali intervenuti hanno rinvenuto centinaia di bins (cassette di plastica) impilate uno sopra l’altro all’interno del capannone contenenti cipolle. Si richiedeva anche l’intervento del servizio in materia di igiene degli alimenti dell’Usl Umbria 2 competente e, a seguito delle numerose infrazioni riscontrate, si provvedeva al sequestro della merce.

