Maxi sconto fiscale anche per le imprese umbre: la proposta tiene alla Camera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Si può fare. È tracciato il sentiero per inserire anche le imprese umbre nella corsia preferenziale del maxi credito d’imposta riconosciuto per le attività di ricerca e sviluppo. In pratica, un super sconto fiscale. La partita si gioca nel passaggio parlamentare del decreto Rilancio. Precisamente, nella raffica di emendamenti al testo presentato dal Governo. Il passaggio decisivo è fissato all’altezza dell’articolo numero 244. In quel punto viene stabilito un innalzamento record della percentuale di credito d’imposta riservato alle imprese per gli investimenti in ricerca e sviluppo: si passa dal 12 per cento al 25 per le imprese grandi, quelle che occupano oltre 250 dipendenti, si sale al 35 per cento per le medie aziende e per le piccole - con meno di 50 addetti - la percentuale tocca addirittura il 45 per cento. Nella versione di partenza del decreto Rilancio il bonus è riservato soltanto alle regioni del sud, ora la proposta è di estenderlo anche alle aree colpite dal terremoto del 2016: Umbria, Lazio e Marche. Un primo emendamento è stato presentato da Forza Italia: il deputato umbro Raffaele Nevi è il primo firmatario. Il presidente di Confindustria Antonio Alunni, sul punto, ha sollecitato tutti i parlamentari. La stessa proposta, anche se con un perimetro geografico in alcuni casi leggermente di verso, è contenuta in una serie di emendamenti assolutamente trasversali: Italia Viva con Luciano Nobili, il Pd con Walter Verini, i pentastellati Filippo Gallinella e Tiziana Ciprini e anche il gruppo della Lega. La partita ora è il dibattito alla Camera. Nei numeri c’è un dettaglio significativo: da 48 a 73 milioni di euro per “coprire” l’ampliamento della platea dei beneficiari del provvedimento ed evitare che la guerra tra sud e centro porti alla bocciatura in Aula. La novità della giornata di ieri è che l’emendamento “Umbria-Lazio-Marche” ha ottime chance di sopravvivere alla round decisivo di Montecitorio. Ai partiti, infatti, è stato chiesto di ridurre i diecimila emendamenti presentati a circa 1200. Da qui le scelte politiche. Forza Italia, ad esempio, dovrà passare da circa 1500 a 200 emendamenti e tra le proposte salvate c’è anche l’estensione del maxi credito d’imposta alle regioni colpite dal terremoto. «Per noi di Forza Italia quello è uno degli emendamenti più importati - spiega l’azzurro Raffaele Nevi - si tratta di una delle nostre proposte concrete per il Centro Italia, del quale forse si parla troppo poco, preso in mezzo tra le esigenze del Nord e quelle del Sud: c’è un territorio con forti difficoltà, aggravate pesantemente dall’emergenza Covid, su cui è necessario intervenire».