PERUGIA - La rottura della condotta idrica con una perdita di oltre 50 litri al secondo e due quartieri senza acqua. Il maxi guasto ha interessato i quartieri di Lacugnano e Ferro di Cavallo. Immediato l'intervento dei tecnici di Umbra Acque per risolvere la situazione.La società che gestisce la rete idrica ha reso nota «la rottura della condotta idrica in località Lacugnano con una perdita di oltre 50 litri al secondo e conseguente mancanza di acqua a Lacugnano, Ferro di Cavallo e zone limitrofe.Le squadre operative sono prontamente intervenute e sono sul posto per effettuare la complessa riparazione. I lavori andranno avanti tutta la notte per ripristinare prima possibile il servizio».