Maxi finanziamento per l'agricoltura: bandi per 23 milioni

PERUGIA - La Giunta regionale ha attivato un maxi pacchetto di interventi del Programma di sviluppo rurale: sono stati pubblicati otto nuovi bandi «per imprimere ulteriore impulso alla qualità delle produzioni,

all'agricoltura biologica e alla sostenibilità delle pratiche agricole e zootecniche delle imprese umbre. L'obiettivo è fortificare il settore primario in vista della ripresa post Covid, facendo leva sulle sue vocazioni e peculiarità: 23 milioni di euro complessivi, 14 dei quali per la salvaguardia dell'attività agricola nelle aree montane e nelle zone soggette a vincoli naturali», così l'assessore regionale Umbria all'Agricoltura, Roberto Morroni.

I nuovi bandi rimarranno aperti fino al 17 maggio prossimo, la Regione Umbria intende ampliare la platea delle aziende beneficiarie e accelerare la loro messa a sistema per rafforzare e rendere maggiormente competitiva l'agricoltura umbra. «Vogliamo cogliere appieno - rileva l'assessore - le opportunità che derivano

dall'estensione a tutto il 2022 della durata dell'attuale Psr, con l'assegnazione di nuovi contributi comunitari, e dalle risorse aggiuntive dell'Euri, lo strumento europeo per la ripresa dell'economia dopo la crisi da Covid-19, che prevede, tra l'altro, il sostegno a misure atte ad affrontare le conseguenze negative sull'agricoltura e lo sviluppo rurale».

«Per utilizzare con la massima efficacia queste occasioni, intendiamo avvalerci di una modifica del Psr 2014/2020 - aggiunge Morroni - in cui vengono potenziate finanziariamente le misure che presentano un

maggior fabbisogno, quali quelle “a superficie” e del benessere animale, e quelle qualificanti per l'agricoltura regionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA