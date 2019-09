TERNI Max Gazzè accende la notte di Terni e porta in piazza più di tremila persone. Il centro storico della città è diventato una grandissima platea piena, con presenze sicuramente superiori a quelle previste, che balla e canta sulle note del cantautore romano.

Una prova generale di quello che potrebbe essere la città se ci fossero strutture in grado di ospitare eventi e concerti di livello. Il concerto, che è stato il clou delle iniziative organizzate dal Comune e dalle associazioni di categoria per Terni On, ha attirato persone da tutta la provincia e anche da fuori regione. Già da ieri comunque il centro si era animato e le iniziative legate alla musica e allo sport avevano attratto parecchie persone.