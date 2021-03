Mauro Franceschini nominato vice presidente della Camera di commercio dell'Umbria

Mauro Franceschini, imprenditore ternano, presidente di Confartigianato Imprese Terni, è stato nominato vice presidente della Camera di commercio dell'Umbria. La decisione è stata presa su proposta del presidente Giorgio Mencaroni. Si è trattato dell'ultimo passaggio verso la definitiva composizione degli organi di indirizzo politico amministrativo che guideranno la Camera di Commercio dell'Umbria nella prima consiliatura 2021- 2026. Nella riunione che lo ha eletto vice, la Giunta ha proceduto anche alla nomina ed all' insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione di "Promocamera": presidente Renato Cesca, imprenditore di Foligno del settore meccanica e aerospazio. Franceschini, 46 anni, è rappresentante del settore Artigianato. È entrato a far parte del primo Consiglio della Camera di commercio dell'Umbria, su designazione congiunta di Confartigianato Imprese Terni, Confartigianato Imprese Perugia, Confartigianato Imprese Foligno, Confcommercio Imprese per l'Italia della Regione Umbria, Cna Umbria. «Mauro Franceschini - riferisce in una nota il neonato ente regionale - è fortemente impegnato nel mondo dell'associazionismo».

«È una carica e quindi una responsabilità che assumo con orgoglio» - ha dichiarato subito dopo la nomina Mauro Franceschini. «Salire alla vicepresidenza di un ente di nuova costituzione come la Camera di commercio dell'Umbria - ha aggiunto - rappresentanza delle imprese di tutti i settori produttivi regionali, è un impegno che mi onora, come imprenditore e come rappresentante di quel mondo associativo da cui le Camere di commercio traggono legittimazione. Auspico che, pur nelle limitazioni imposte al sistema camerale dal taglio delle risorse provenienti dal diritto annuale, la Camera di commercio dell'Umbria sappia mettere in essere azioni concrete a supporto delle imprese, di tutte le imprese umbre, con una mia attenzione particolare per il sistema produttivo di Terni e provincia».

