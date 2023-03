Mattiangeli e Arca in Belgio al Major di Subbuteo con le miniature della Ternana

Ternani e tifosi della Ternana, i campioni di Subbuteo Francesco Mattiangeli e Alessandro Arca saranno protagonisti nel fine settimana in Belgio al prestigioso Major di Frameries. Si tratta di uno dei tornei internazionali di calcio da tavolo subbuteo tra i più prestigiosi del mondo. All'evento che fa parte del circuito FISTF Tour, Arca e Mattiangeli parteciperanno schierando sul panno verde una formazione composta da miniature rossoverdi della Ternana. Non è la prima volta che i due appassionati giocatori portano il giro per il mondo le inconfondibili miniature delle Fere. Il programma prevede sabato 4 marzo la competizione individuale dove Arca e Mattiangeli giocheranno nella categoria Veteran (over 45) che vede al via 84 partecipanti e tutti i migliori specialisti del mondo. L'avvocato Mattiangeli, attuale numer 10 del ranking mondiale e che ha vinto questo torneo nel 2013, punta a ben figurare così come Arca, numero 91 del world ranking. Domenica nella competizione a squadre Mattiangeli giocherà con i Bologna Tigers, con i quali ha vinto lo scorso febbraio il Grand Prix di Parigi e lo scorso anno l’Europa League, e per tre volte ha vinto in passato il Major di Frameries nel 2002, 2003 e 2013. La squadra bolognese punta decisamente al podio. Arca invece giocherà con i Master Sanremo con l’obiettivo di entrare nelle top eight. Al Major che si preannuncia di elevatissimo tasso tecnico sono attesi oltre 250 atleti nelle varie categorie e 48 squadre provenienti oltre che dal Belgio anche da Austria, Inghilterra, Irlanda, Italia, Francia, Scozia, Galles, Grecia, Germania, Malta, Olanda e Spagna.