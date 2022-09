Sabato 24 Settembre 2022, 08:47

Matteo Panzetta, 26 anni, orvietano, è il nuovo team manager della prima squadra dell'Orvietana società in cui, fino a ieri, ricopriva il ruolo di dirigente della Scuola Calcio. A ufficializzarlo venerdì 23 settembre, una nota del club biancorosso: «Il presidente Roberto Biagioli – si legge nel sito web ufficiale della società - ha deciso di affidare a Matteo Panzetta molte delle competenze che erano precedentemente attribuite a Giuliano Cioci. In particolare Panzetta rivestirà il ruolo di team manager. La scelta di Biagioli è avvenuta di comune accordo con il dg Alvaro Arcipreti e tutti i collaboratori».

Panzetta, già responsabile della formazione dei piccoli calciatori biancorossi, si occuperà della gestione dei giocatori e delle loro esigenze, della collaborazione con l’allenatore per l’organizzazione degli allenamenti, del coordinamento dell’utilizzo degli impianti, oltre che della partecipazione alle riunioni tecniche.

«Mi sento onorato e allo stesso tempo motivatissimo e responsabilizzato per l’incarico che ho ricevuto – dice Panzetta - i miei obiettivi sono quelli di stare vicino al gruppo squadra e far sì che ogni giocatore si senta a casa propria. Un team manager deve occuparsi della gestione extra campo di ogni giocatore e degli addetti. Inoltre seguirò la parte sportiva ma vicino al dg Arcipreti, cercherò di “rubare” da lui il più possibile vista la sua enorme esperienza. Sono giovane, e per la mia età quella che mi è stata affidata, e per la quale ringrazio il presidente Biagioli e l'Orvietana, è sicuramente una responsabilità tanto grande, quanto appagante».

Il "terremoto" in casa Orvietana era cominciato domenica con l'esonero di Giuliano Cioci dal ruolo di direttore sportivo, esonero avvenuto nel dopo gara di Orvietana-Altopascio in cui la squadra del presidente Biagioli ha incassato la terza sconfitta e dopo, come spiegato dallo stesso Cioci, un diverbio con il presidente Biagioli. La società ha quindi optato per una soluzione interna spostando Panzetta dalla Scuola Calcio direttamente in prima squadra alla vigilia della quarta giornata di campionato in cui l'Orvietana sarà ospite del Poggibonsi.