Ultimo aggiornamento: 09:28

Ci sono madri, per farli camminare in sicurezza quando loro, le mamme, non ci saranno più.Ci sono madri cheMaria Grazie Proietti è una di queste mamme oltre a essere un medico, una moglie e una persona che ha sempre dedicato la sua vita agli altri, facendo volontariato alla Comunità di Sant'Egidio di Terni. Ha due figli, Michele e Matteo, il figlio speciale, con la sindrome di Asperger. IPerchè Maria Grazia e Matteo hanno fatto tanta strada insieme ma quello che hanno costruito, le abitudini, il lavoro che Matteo riesce a fare con abilità, le passeggiate in città,E, insieme, Maria Grazia e Matteo si stanno inventando un mondo nuovo in cui ritrovarsi. «Matteo si è inventato una frase nuova “". L'ha detta al padre, mentre stava aprendo la porta alla fine di una giornata complicata, l’ennesima lunghissima giornata complicata per chi fa, gli ha sorriso e l’ha ripetuta forte “ stringiamo forte i denti e ce la faremo !”».Com'è cambiato il mondo di Matteo, senza più le abitudini che gli davano forza e lo orientavano: «Oggi vorrebbe essere abbracciato, ma sa che non può e rispetta il ruolo del padre che è medico e quindi preferisce tutelarci e stare lontano».A Matteo piaceva camminare vicino alle sponde del fiume Nera. Aveva individuato un percorso e riusciva a fare lunghe passeggiate da solo, sotto il parco di casa e lungo il fiume. Gli piaceva controllare il livello del fiume.«Adesso non può più farlo. Quando vede qualcuno che corre dice "perché c’è gente in giro che ancora lo fa?" E arriva subito la domanda terribile ma precisa, "Perché lui corre e io non posso? Sono diverso?".».La convivenza, in casa, con le abitudini travolte, non è facile: «Pochi giorni fa si era arrabbiato come me perchè, mentre preparavo la pasta ho usato il mestolino con il quale cucinavo la verdura per girare la “ sua “ pasta ed è rimasta una piccolissima traccia di verdura . SCi sono rimasta così male che non ho saputo dire nulla ed allora mi hai guardato e mi hai detto “Piangi? “ Ho scosso la testa, non piangevo, ma ero rimasta muta. Me ne sono andata in un'altra stanza»Quando sembra di aver percorso un pezzo di strada faticoso ma lungo, ci sono momenti in cui crolla tutto e sembra che si sia tornati al punto di partenza. Sembra che i progressi fatti si cancellino in un istante.«Poi piano piano è tornato, mi ha detto che le “ bietoline “ forse le avrebbero mangiate gli erbivori, non noi. l'ho guardato, aveva cercato di costruirsi una risposta sua e ce la stava facendo».Ma quello che manca di più a Matteo è il suo lavoro. Matteo lavora in una biblioteca, a Terni, c'è andato finchè ha potuto, ha lustrato tutta la biblioteca con gli igienizzanti, si è screpolato le mani per pulire, ha anche fatto un cartellone per fermare il virus. Poi, però, la biblioteca ha chiuso e Matteo è dovuto stare a casa.«Ora fa i “ lavoretti “ come li chiami lui:Con questo gesto mi ha spiazzato. Mentre fino ad ora pensavo di rassicurarlo, oggi lo fai lui con me: sta pensando ad una cosa bellissima , disegni pieni di colore , fatti in un momento così buio, da mostrare alla tua città, quando il virus finirà di prenderci vita, cuore e cervello», spiega la mamma.«E’ complicato vivere conMa è anche straordinario vivere con lui, perché nonostante la bietolina rimasta sul mestolino,” : oggi non ci sono stati nuovi casi positivi per questo virus».