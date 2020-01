© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - "L'Italia nell'attuale contesto internazionale: rischi e sfide".E' il tema della conferenza che Matteo Bressan, docente di Relazioni internazionali e studi strategici alla Lumsa e di analisi strategica alla Link Campus University, componente del comitato scientifico del Nato Defense College, terrà giovedì 3 gennaio, alle 17 e 30, nell'aula magna del liceo Classico Tacito di Terni.Ad organizzare l'incontro il comitato di Terni della Società Dante Alighieri, storica associazione italiana fondata dal poeta Giosuè Carducci e con sedi in tutto il mondo."Il Liceo Classico è sede de La Dante, come viene chiamata l’associazione che vede al centro dei suoi progetti la promozione della lingua italiana, di Dante Alighieri, con l’istituzione del DanteDì, e dell’ Italia in genere, nelle sue bellezze e ricchezze" dice la presidente del comitato locale dell'associazione, Anna Rita Manuali.