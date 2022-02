Bartolini confermato presidente di CIA Umbria: «Per la nostra regione è una fase di grandi opportunità»

PERUGIA - Dalla nona Assemblea elettiva regionale dell’associazione di categoria CIA-Agricoltori Italiani dell’Umbria è arrivata la conferma al vertice per Matteo Bartolini, che resterà presidente per i prossimi quattro anni: «In questi 4 anni abbiamo iniziato un lavoro faticoso e rivoluzionario - ha dichiarato il quarantacinquenne tifernate - che oggi conclude, con successo, la sua prima fase. Ora possiamo dedicarci a una nuova fase che richiede un altro modello di partecipazione in modo da creare un flusso continuo tra le esigenze di tutela settoriale e la strategia di sviluppo del territorio. È arrivato il tempo di cogliere le opportunità che la crisi pandemica ci sta offrendo. Se si ha il coraggio e l’intuizione corretta per guardare al bicchiere mezzo pieno, negli anni a venire ci aspetta il vero percorso di crescita e sviluppo che porterà al vero cambiamento, a ridisegnare una nuova e più moderna agricoltura umbra, più verde e più smart, grazie ai fondi che l’Europa ci mette a disposizione. Ci attendono anni in cui lavorare a stretto contatto con il mondo politico regionale, costruendo rapporti professionali, oltre che umani, basati sulla reciproca autorevolezza e concretezza nelle azioni. Dobbiamo, e lo stiamo già facendo, innalzare ponti con le università e gli istituti di ricerca per poter avviare progetti che puntino alla vera sostenibilità, economica e non solo ambientale, alla transizione ecologica e a quella digitale».

Questo mercoledì si è svolto inoltre il convegno organizzato da CIA Umbria dal titolo “Ripartiamo dal territorio: reddito, sfida green e digitale”, a cui hanno preso parte con un videomessaggio il vice direttore FAO Maurizio Martina, il vice ministro allo Sviluppo economico Anna Ascani e, in collegamento web, il presidente della Commissione agricoltura alla Camera On. Filippo Gallinella; presenti inoltre il presidente Ismea Angelo Frascarelli, il vice presidente della Regione Umbria e assessore all’Agricoltura Roberto Morroni e il vice presidente CIA nazionale Mauro Di Zio.

«Ci sono dossier ancora fermi sul tavolo dei decisori politici che devono essere affrontati - ha sottolineato Matteo Bartolini - la gestione della fauna selvatica in primis, in particolare l’emergenza cinghiali e ora anche il rischio peste suina, così come le ZVN (zone vulnerabili ai nitrati) da rivedere sul nostro territorio. Uno degli obiettivi a me cari resta la dignità dell’agricoltore, che si traduce in un adeguato compenso economico e riconoscimento sociale per il lavoro che svolge ogni giorno, nonostante le pazzie a cui il cambiamento climatico ci espone e la riduzione delle risorse naturali. Questo è possibile solo riscrivendo le filiere dell’agroalimentare. Credo che nei prossimi anni si debba operare alla creazione di ‘Comunità del cibo’ all’interno dei Distretti, per ridisegnare in un’ottica di sviluppo sostenibile, la mappa delle relazioni tra cittadini, territorio, produzione, trasformazione e consumo. Come CIA stiamo portando avanti un piano per l’integrazione delle imprese agricole produttrici e quelle turistiche, ristoratori e albergatori: pensiamo all’enoturismo, alle strade dell’olio, ad un Consorzio Dop Umbria che siamo riusciti a riportare in vita da timonieri, all’agricoltura sociale che da sempre vede la Cia in prima fila nei progetti europei già avviati, a quelle filiere che finalmente, dopo tanto impegno, vedono oggi la luce: la filiera del nocciolo, del grano, del tartufo e quella avveniristica del luppolo made in Umbria, progetto che vede fin da subito tra i partner la CIA regionale. Altra sfida è quella del digitale. In questi ultimi due anni, in particolare, l’Europa ha segnato la strada con il New Green Deal e la strategia Farm to Fork. La CIA ne ha capito subito la portata rivoluzionaria e abbiamo lavorato per accompagnare le nostre aziende in questo percorso. Frutto ne è l’accordo con Agricolus, azienda specializzata nella creazione di software per l’agricoltura di precisione, grazie al quale l’imprenditore agricolo associato può finalmente avviare il passaggio alla gestione aziendale completamente digitalizzata. Nuovi obiettivi per un nuovo modello di agricoltura: una più consapevole e vitale generazione di custodi della terra, di visionari, ma con i piedi ben puntati nella realtà».