Assisi, matrimonio con denuncia: fuochi d'artificio non autorizzati

ASSISI- Matrimonio col botto. Abusivo. Arriva la polizia e scatta la denuncia. I fatti risalgono ad inizio settembre e si sono verificati durante uno dei tanti matrimoni festeggiati in una location da sogno sulle colline della città serafica. Il ricevimento è stato concluso davvero con il “botto”, con spettacolari artifici pirotecnici. I fuochi d’artificio hanno sorpreso proprio tutti, non solo gli ospiti e gli sposi, ma anche gli agenti del Commissariato di pattuglia che non avevano avuto preventiva notizia dell’evento. Gli investigatori della polizia hanno quindi accertato che l’Ufficio di Polizia Amministrativa del Commissariato non aveva avuto alcuna richiesta di autorizzazione per lo spettacolo pirotecnico. La Questura di Perugia ricorda infatti che “non possono accendersi fuochi d’artificio senza la licenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, che deve valutare gli aspetti di tutela della collettività”. La polizia ha quindi avviato gli accertamenti del caso a seguito dei quali si è risaliti alla ditta di prodotti pirotecnici che aveva ottenuto l’incarico per la cerimonia di consegnare e accendere i fuochi di artificio. E’ stato rintracciato un collaboratore esterno della ditta – spiega una nota della Questura - , un 64enne di Marsciano, incensurato, il quale sentito dagli agenti, ha confermato di essersi occupato dello spettacolo pirotecnico di quel matrimonio e ha confessato di non avere alcuna abilitazione per l’accensione di fuochi pirotecnici. A suo carico è scattata la denuncia.

Mercoled├Č 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:02



