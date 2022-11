Matrimonio combinato con sposa sud americana clandestina e pregiudicato: tre denunciati

Agenti della Digos della Questura di Terni, a seguito di un'indagine hanno saputo di una combine matrimoniale che vedeva protagonisti un pluripregiudicato ternano e

una giovane donna di origine sud americana clandestina sul territorio

nazionale. I giovani infatti grazie all'intermediazione di unpregiudicato sud americano, ormai da tempo residente a Terni, che aveva messo in contatto i due, pubblicavano dapprima le nozze e poi celebravano l'atto presso la sala matrimoni del Comune di Terni. Successivamente i tre sono stati bloccati dagli agenti della Digos che hanno provveduto a denunciare alla Procura di Terni lo sposo 45enne e

l'intermediario sud americano di 50 anni, per i reati di concorso nella permanenza di clandestini sul territorio nazionale, mentre la sposa è stata indagata per il reato di ingresso e soggiorno sul territorio nazionale. Per il falso matrimonio il pluripregiudicato ternano avrebbe percepito la somma di 3mila euro.