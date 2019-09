© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Finale di stagione con un live gratuito di livello internazionale questa sera, sabato 14 settembre, al The Circle Club di Madonna Alta per la chiusura della prima stagione del locale perugino. Sul palco un mix di jazz, rock e pop con il live deltrio, formazione inedita che nasce proprio per l'occasione. Insieme al fuoriclasse partenopeo, considerato dalla critica internazionale tra i maggiori virtuosi del basso elettrico (con collaborazioni internazionali che vanno dapassando pere i), salirannosul palco il quotatissimo chitarrista umbro(che da anni accompagna artisti del calibro di) mentre alla batteria l’estro di, già collaboratore tra gli altri del compiantoe deiUna serata carica di buona musica ed energie positive, come quelle che il The Circle Club Perugia ha portato nel quartiere perugino ridando vita al vecchio circolo Arci. Nato dall’idea di cinque amici con la passione per la musica, il buon cibo e i cocktails, è nato uno spazio moderno e fruibile da tutti i cittadini durante l'arco di tutta la giornata. Al The Circle infatti non mancano uno spazio per i più piccoli, un bar nonché la cucina, attiva tutte le sere. Naturalmente grande spazio lo occupa la musica, con esibizioni dal vivo e dj set che propongono sia artisti affermati che giovani realtà emergenti locali.Durante la serata conclusiva di sabato saranno svelate anche alcune novità in arrivo per la prossima stagione: dagli eventi in programma durante l'autunno a una serie di importanti collaborazioni con rinomate realtà a livello internazionale. La serata sarà ad ingresso libero (riservato ai soci Arci), con cena disponibile con prenotazione al numero 392.5179834.