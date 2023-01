Masterchef Italia arriva a Terni: tutti pazzi per la Cascata delle Marmore ma soprattutto per il pampepato. Lo guarderanno oltre 2 milioni di spettatori

Terni- Sarà la Cascata delle Marmore a fare da sfondo alla puntata in esterna di Masterchef Italia in onda questa sera alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NowTv.

E con lei protagonisti i principali piatti della tradizione gastronomica ternana. Primo fra tutti il pampepato che ha conquistato lo chef Locatelli al punto da volerne avere la ricetta originale per portarlo al suo locale di Londra.

Gli aspiranti chef, divisi in due squadre, si sfideranno nella preparazione di menù tipici: dovranno quindi replicare i piatti più tradizionali del territorio. Alla giuria 35 commensali ternani Doc, i massimi esperti del gusto locale. Tra questi Luigi Carlini, presidente della Fondazione Carit, che ha fortemente voluto portare a Terni una tappa della sfida culinaria più seguita dagli italiani, investendo 200mila euro sul progetto.

Ieri mattina a Palazzo Montani Leoni la conferenza stampa sull'evento che ha visto la partecipazione del sindaco Leonardo Latini e di esponenti del gruppo Sky e MasterChef: Viviana Pellegrini, media brend solution director di Sky e Novella Tei, produttore di MasterChef.

"Tra gli obiettivi della Fondazione c'è quello di valorizzare la cultura e i prodotti del territorio. Un obiettivo che si sposa benissimo con quello della trasmissione di Sky - ha ricordato Carlini- Per noi dunque avere una puntata alla Cascata delle Marmore è stato sempre un obiettivo da raggiungere per la promozione del territorio ternano. E oggi, con grandi sacrifici, possiamo finalmente dire di esserci riusciti. Crediamo sia giusto dare al nostro territorio la dignità che merita e la giusta attrattività. L’esperienza di MasterChef ha consolidato la mia impressione sul fatto che il nostro territorio deve puntare sempre più sull’enogastronomia. Terni ancora torna alla ribalta nazionale, grazie al nostro impegno e alla collaborazione delle istituzioni. Da questo punto di vista vorrei ringraziare chi ha lavorato in questa direzione insieme a noi. Tra le istituzioni, Regione e Comune di Terni che ha messo a disposizione la Cascata gratuitamente. E soprattutto Sky, in particolare Viviana Pellegrini e Novella Tei, fra l'altro anche lei ternana, ma è una coincidenza"- ha scherzato il presidente.



Nei giorni delle riprese, a giugno 2022, nel territorio ternano hanno soggiornato circa 80 persone.Tutti molto soddisfatti dell'accoglienza ricevuta - e si tratta di un team che gira continuamente l'Italia. Ma non solo.I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno apprezzato così tanto la cucina umbra da non riuscire a rimanere leggeri nemmeno in pausa pranzo- questi alcuni degli aneddoti sui giorni delle registrazioni."Ci abbiamo messo un anno e mezzo per realizzare l'esterna in questo luogo magico e per noi è un onore - ha detto Viviana Pellegrini - Essendo Masterchef uno dei programmi più visti, (oltre due milioni di spettatori a settimana) puntiamo solo all'eccellenza anche a livello visivo, cerchiamo location spettacolari, che siano però legate ad una tradizione culinaria ben consolidata. A Terni abbiamo trovato la combo perfetta, insieme al supporto fondamentale delle istituzioni locali".Per Novella Tei, "La cosa più bella è stata sentirsi a casa". La stessa sensazione condivisa dai tre chef più temuti della tv. "Per me è stata un’emozione doppia lavorare nel territorio in cui sono nata. Portiamo un bagaglio di affetto incredibile da parte dei telespettatori. Possiamo tranquillamente affermare che tra le immagini più belle di questa edizione c’è la Cascata delle Marmore come sfondo alle nostre cucine" -ha concluso.