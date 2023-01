MasterChef Italia sbarca alla cascata delle Marmore e celebra ciriole e pampepato

Mercoledì 18 Gennaio 2023, 19:00

La cucina di MasterChef Italia - il cooking show con gli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli - è arrivata alla Cascata delle Marmore e l’esterna registrata lo scorso giugno andrà in onda giovedì 19 gennaio alle ore 21.15 su Sky Uno. Le due brigate, proprio sotto la più alta cascata d'Europa, si sfideranno nella preparazione di piatti tipici del territorio, per poi essere giudicati da 35 commensali ternani. Intanto il primo successo lo ha registrato il panpepato ternano. Gli chef non lo conoscevano, ma ne sono rimasti estasiati, tanto che lo chef Giorgio Locatelli ha deciso di portare la ricetta a Londra. L’evento è stato presentato a Palazzo Montani Leoni, sede della Fondazione Carit che lo ha sponsorizzato. Nel video di Claudia Sensi le dichiarazioni di Viviana Pellegrini media brend solution director Sky e della ternana Novella Tei produttore esecutivo Sky di MasterChef.