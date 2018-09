Massofisioterapia, ecco i primi 25 diplomati: gli studenti da tutta Italia si formano a Foligno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Sono arrivati da tutta Italia, e anche dall’Umbria, per il corso di formazione e quindi per il diploma di massofisioterapista. E lo hanno fatto puntando sulla formazione riassunta da Punto Formazione Srl, la realtà folignate guidata dall’amministratore unico Nazzareno Ponti, che sta acquisendo spazi crescenti di notorietà e conoscenza su scala nazionale. Una realtà che tra dipendenti e collaboratori conta su 40 persone, tutte concentrate sul tema della formazione che viene proposta in maniera rigorosa e che, proprio per questo, apre a diverse opportunità nel mondo del lavoro che spaziano, come in questo caso dall’ambito sanitario fino a quello sportivo. «Confesso – dice l’amministratore unico – con una punta di orgoglio che in questi anni di attività sul versante della formazione, iniziati nel 2011, ci siamo tolti diverse soddisfazioni. Sia perché stiamo dimostrando di essere una realtà in crescita, che da lustro anche a Foligno, sia per il confronto con chi si confronta con noi. In questa giornata vengono diplomati i primi 25 che si sono formati in massofisioterapia. Da quel 2011 quando abbiamo iniziato a muovere i primi passi – prosegue – abbiamo sempre realizzato corsi riconosciuti dalla Regione e lo facciamo nell’ambito sanitario. Penso oltre a massofisioterapia a quelli per operatore socio sanitario, i cosiddetti Oss». A questo corso da massofisioterapista hanno preso parte candidati provenienti da Sicilia, Piemonte, Veneto e da altre parti d’Italia senza dimenticare il territorio umbro. «In tempi ragionevolmente rapidi – ricorda Ponti – ci siamo affermati come una importante, quanto professionale, realtà nel campo della formazione». I corsi sono triennali e sono aperti anche ai laureati in scienze motorie che, alla luce dei crediti già in possesso attraverso il perso di laurea, hanno tempi più brevi per andare verso il diploma. «Questi uomini e queste donne – prosegue l’amministratore unico – vengono formati da esperti e gono, quindi, di una alta preparazione teorico pratica che offre loro un ventaglio di possibilità occupazionali, molte delle quali anche nel settore dello sport. Questo corso ha premo le mosse nel 2016 ed ora abbiamo i primi 25 diplomati. Da parte nostra abbiamo attivato una serie di servizi formativi rilevanti in ambito dei servizi sanitari in costante collegamento con le realtà territoriali cui ci rivolgiamo. Tra i direttori del corso c’è la dottoressa Chiara Augustinus – ricorda - che è la presidente per l’Umbria della Fipe, la federazione italiana di pesistica, che opera in ambito Coni, e attraverso una convenzione con Fipe nazionale questi nostri corsi aprono le porte verso il diploma per l’abilitazione sanitaria e dà possibilità di accesso al corso di III livello – conclude Ponti – della Fipe».