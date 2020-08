© RIPRODUZIONE RISERVATA

mentre erano in corso lavori sulla linea di alimentazione elettrica e di messa in sicurezza del costone adiacente. Gli interventi erano stati programmati in un orario nel quale non era previsto il passaggio di alcun treno e quindi non ci sono stati per la sicurezza della circolazione, come sottolineano le stesse Ferrovie. Per la rimozione del masso (operazione ora completata) la circolazione è stata comunque poi sospesa ed è stato deviato via Orte l'Intercity 580 Terni-Milano e i viaggiatori della tratta Terni-Terontola sono stati portati con due bus fino Firenze. Così come sono stati sostituiti da pulmann i treni Regionali Perugia-Roma e Ancona-Roma, nella tratta Terni-Spoleto. I lavori di messa in sicurezza del costone adiacente alla ferrovia sono stati concordati tra Dtp Roma, Anas e Provincia di Terni. Con la presenza di una squadra dedicata di Rfi proprio per la possibile caduta massi.