Massimo Gubbini da Foligno, vince per Porta Tufilla la Quintana di Ascoli. Secondo l'altro super folignate Luca Innocenzi di Porta Solestà

di Giovanni Camirri

FOLIGNO – Il cavaliere folignate, Massimo Gubbini, ha vinto sabato la Quintana di Ascoli, dedicata alla Madonna della Pace, difendendo i colori del sestiere Porta Tufilla. Il campione ha raggiunto la sesta vittoria personale ad Ascoli piceno dando la decima a Porta Tufilla. Al campo de li Giochi ha cavalcato in sella a West Groove dando vita ad una vera e propria gara di regolarità control l’amico, e rivale in campo, l’altro bravissimo cavaliere folignate, il supercampione Luca Innocenzi in pista per Porta Solestà arrivato secondo con 1922 punti di Quintana. «E' stata una Quintana impegnativa - ha commentato a caldo Gubbini - ed è stato fatto un grande lavoro. La vittoria la dedico a Diego Priori, un bambino di Porta Tufilla».

Ed ecco cosa è accaduto tornata dopo tornata.

I TORNATA

Porta Tufilla, tempo 52.1 punteggio totale 628

Piazzarola, 52.3, punti 624

Porta Solestà, 51.5, punti 640

Porta Romana, 53.5, punti 610

Sant’Emidio, 52.8, punti 624

Porta Maggiore, 54, 590

II TORNATA

Porta Tufilla, 51.7, 666, punteggio somma I e II tornata, 1294 punti

Piazzarola, 53.3, 494, 1118

Porta Solestà, 52.6, 648, 1288

Porta Romana, 54.8, 604, 1214

Sant’Emidio, 53.4, 632, 1256

Porta Maggiore,54.6, 578, 1168

III TORNATA

Piazzarola 53.8, 624, totale di Quintana 1742

Porta maggiore 54.8, 604, 1772

Porta Romana 54.3, 594, 1808

Sant’Emidio 53.8, 604, 1860

Porta Solestà 53.3, 634, 1922

Porta Tufilla, 52.5, 650, 1944

Sabato 14 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:42



