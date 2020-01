Suppletive per il collegio di Terni al Senato (dopo le dimissioni della governatrice Donatella Tesei), spunta il nome di Giuseppe Mascio.

I contatti sono già a buon punto. L’onda rossa si prepara alla sfida elettorale. Un ritorno di fiamma, tanto per rimanere nella scala cromatica tanto cara alle forze di sinistra, un po’ meno nella simbologia, tutta spostata dall’altra parte. Battute a parte, Rifondazione comunista e il Partito comunista italiano (il vecchio Pci che è ritornato in possesso dello storico simbolo) vogliono puntare su Giuseppe Mascio. L’ex presidente del Consiglio comunale di Terni, già assessore regionale ai trasporti con la presidente Maria Rita Lorenzetti, è stato contattato dai rappresentanti dei due partiti. Per il momento, Mascio si è preso qualche giorno di tempo prima di decidere se accettare o meno la candidatura. Da indiscrezioni raccolte, comunque, pare che Mascio accetterà la proposta. Mossa destinata a rimettere al centro della partita Terni, considerando il peso che Mascio ha nella città dell’acciaio.