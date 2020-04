© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandro Rossi, presidente dell’associazione I Pagliacci, ha consegnato ad Andrea Casciari, commissario straordinario dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, le prime 300 mascherine destinate al personale sanitario per la lotta al Coronavirus. Le mascherine sono state acquistate grazie alla raccolta fondi avviata dalle associazioni I Pagliacci e Interamna Nahars con il contributo dell’associazione Aumat, del circolo Acli di Sismano e di tanti sostenitori privati.La gara di solidarietà non si ferma qui. Altre 200 mascherine saranno donate nelle prossime ore alla Usl Umbria 2 per gli operatori del 118. «Stiamo aspettando che arrivi altro materiale già ordinato - dice Rossi - si tratta di 100 tute impermeabili per la terapia intensiva, acquistate grazie al Comitato Alessio Durazzi, e di altre 1500 mascherine chirurgiche e 300 col filtro protettivo. Non potendo andare in pediatria a portare sorrisi ai bambini, stiamo cercando di fare il possibile per contribuire ad alleviare l’emergenza». Dal presidente de I Pagliacci un rigraziamento sentito ai ternani che, anche questa volta, stanno dimostrando concretamente il loro grande cuore. La raccolta fondi andrà avanti fino al 5 aprile.