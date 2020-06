Terni, blitz in ospedale: taroccate le mascherine regalate da Fondazione e Ternana

Sono 28 mila le mascherine protettive destinate agli operatori sanitari sequestrate dalla Guardia di finanza di Terni, dopo un blitz effettuato all'ospedale Santa Maria. Diecimila di queste erano state donate dalla Ternana, 8 mila dalla Fondazione Carit, altre 10 mila erano in fase di acquisto da parte dell'azienda ospedaliera (che ha bloccato il pagamento). L 'indagine è della Procura di Tivoli e coinvolge una società di intermediazione locale, la Galileo spa, che ha venduto il carico di mascherine. L'ipotesi di reato è quella di frode in commercio. Per l'accusa la società Galileo non aveva formalmente interessato l'Istituto Superiore di Sanità per avvalersi della deroga alla commercializzazione in derga prevista dall'articolo 15 del Decreto Cura Italia. Di fatto era stata presentata un'autocertificazione sulle caratteristiche delle mascherine che non corrispondeva alla realtà. Dopo il sequestro i dispositivi sono stati analizzati dall'istituto superiore di sanità e non sarebbero risultati conformi alla classe di efficienza che devono avere per essere utilizzabili dagli operatori sanitari.

La società laziale (accreditata comunque dal commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus Domenico Arcuti) per l'accusa si sarebbe avvalsa di certificazioni Cee rilasciate da enti cinesi non rientranti tra gli organismi autorizzati ad espletare le procedure di certificazione, con ciò non garantendo la presenza dei requisiti di sicurezza essenziali per l'utilizzatore delle mascherine.

La brutta sorpresa per l'ospedale di Terni è arrivata a fine aprile con l'azienda ospedaliera che ha così dovuto fare a meno di quasi trentamila dispositivi protettivi, più che indispensabili nella battaglia contro il Coronavirus.

Così sia la Ternana chela Fondazione Carit (entrambi parte lesa nel procedimento), dopo il sequestro, hanno presentato un esposto alla Guardia di Finanza di Terni per cautelarsi. Mentre, l'ospedale non ha fatto altro che bloccare il pagamento. Nei giorni scorsi altro sequestro da parte dela Guardia di Finanza all'Ater. I dispositivi di sicurezza, mille unità, erano stati acquistati nei giorni scorsi per essere distribuiti tra i dipendenti, nel rispetto dei protocolli di sicurezza anticontagio da Covid-19. Anche in questo caso l'ipotesi di reato è quella di frode in commercio e l'indagine è partita dalla Calabria. In questo caso la ditta avrebbe commercializzato delle mascherine che avevano il marchio Cee contraffatto.

Ultimo aggiornamento: 09:45

