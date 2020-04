Mogol contribuisce ad acquistare le mascherine a tutto il paese di Avigliano umbro

Il paroliere Giulio Rapetti, in arte Mogol, ha contribuito a donare agli abitanti di Avigliano Umbro, centro che si trova a pochi chilometri dalla sua tenuta a Toscolano, centinaia di mascherine protettive. A renderlo noto il sindaco del paese umbro Luciano Conti: «Non posso che ringraziarlo – ha detto il sindaco – perché si è volontariamente reso disponibile a finanziarie l’approvvigionamento dei dispositivi, il mio obiettivo è stato così raggunto: tutti i miei concittadini ora hanno una mascherina che invito ad usare quando escono di casa per fare spesa o in occasioni di altre incombenze delle quali non posso fare a meno».

Il sindaco pochi giorni fa aveva fatto approvare una delibera con la quale si provvedeva all'acquisto di una mascherina per ogni famiglia di Avigliano: «Poi mi ha telefornato sia Mogol che il nostro medico di famiglia in pensione Rodolfo Tolomei che si sono offerti di dividersi la spesa per comprare i dispostivi a tutti»

Il sindaco per sensibilizzare la popolazione ha anche messo sul sito del Comunee un video che ha come ottofondo la camzne di Roby Facchinetti Rinascerò, Rinascerai con le immagni di Avigliano per lanciare un messaggio di speranza: «E sono sicuro - ha chiuso il sindaco Conti - che presto usciremo dal tunnel»

Mogol nei giorni scorsi aveva modificato la sua canzone "Il mio canto libero", scrivendone le parole per omaggiare i medici che sono in prima linea, che l'hanno poi cantata in un video, diventato il video ufficiale dei medici e degli operatori sanitari in prima linea contro il coronavirus.

