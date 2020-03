Ferentillo, mascherine a tutte le famiglie grazie a un'azienda locale

Ultimo aggiornamento: 12:17

La Cf Polypropylene Compound, azienda di riciclaggio di materie plastiche di Ferentill“Un piccolo gesto teso a difendere le persone più esposte - dichiara Bruno Costantini, titolare della Cf - in un momento in cui chi può fare qualcosa ha il dovere morale di farlo. Abbiamo avuto l’opportunità di trovare le mascherine tramite una nostra concittadina, Chiara Orsi, e di poterle acquistare per poi metterle a disposizione di tutte le famiglie e delle categorie più esposte. La nostra azienda rientra tra quelle che possono restare aperte, ma ha deciso di fermare l’attività, nonostante i nostri 15 dipendenti siano stati messi nelle condizioni di lavorare in sicurezza con tutti i dispositivi indicati nei decreti, per mancanza di richiesta di forniture”.La titolare Elisabetta Cascelli, afferma che “averne reperite 1.500 in un momento in cui non si trovano da nessuna parte e averle messe a disposizione della comunità, non è affatto un piccolo gesto, ma un grosso atto di solidarietà”. “Per me poterle distribuire gratuitamente – afferma Cascelli - con i criteri stabiliti insieme agli operatori sanitari, diventa ancora più importante, perché tutto avviene in sicurezza. Vedere i miei concittadini ricevere due mascherine a nucleo familiare, poi tornarsene a casa contenti, mi riempie di soddisfazione. La sensazione che si ha è che i ferentillesi, grazie a questa iniziativa, si sentono più tutelati”.