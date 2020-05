Terni, i sarti d'alta moda si riciclano e producono mascherine in seta giapponese

Leorgogliose. Si chiamano così le mascherine filtranti in seta e cotone prodotte da un'eccellenza ternana. «Pronti alla ripartenza senza rinunciare ad eleganza, colore e stile», dicono Omar Belli e Angela Pinzaglia. Il loro è un marchio (Banderari) che si caratterizza per la produzione sartoriale di papillon e cravatte in seta giapponese shibusa, bretelle, manicotti, fazzoletti da taschino, e abiti su misura. La materia prima Omar la chiama materia etica.

«Il nostro principale fornitore è la natura nella sua essenza. La lunga e sapiente esperienza nella lavorazione delle materie prime, insieme al rispetto e all'amore per la nostra terra, danno pregio e valore ad ogni nostra creazione. Conoscere la storia dei tessuti che utilizziamo, la provenienza e le caratteristiche, è un aspetto fondamentale per guidare le nostre scelte. Quando acquistiamo un indumento spesso non facciamo attenzione alle fibre tessili di cui è composto, invece è importante sapere cosa si indossa, se si vuole seguire uno stile di vita etico e sostenibile».

C'è l'attenzione al Giappone: «Attraverso la collezione di papillon, raccontiamo il legame di amicizia stretto tra Terni e Kobe, città gemellata con la nostra, perché è da lì che provengono le sete che utilizziamo, dai loro antichi kimono. Poi la forma ergonomica delle orgogliose, è ispirata alla sagoma delle maschere giapponesi». «Dall'inizio di questa pandemia - dicono i due giovani imprenditori - abbiamo riflettuto riguardo a quella che fino a poco fa era una protezione che vedevamo esclusivamente in ambito medico. Un oggetto insolito, che in un battibaleno diventa necessario ma anche introvabile. In attesa della Fase2, consapevoli che questo accessorio diventerà parte integrante del nostro futuro almeno per i prossimi mesi, decidiamo di convertire una parte della nostra produzione per fronteggiare l'emergenza in corso, realizzando una serie di mascherine filtranti riutilizzabili». Quaranta tipi di leorgogliose, diversi per taglie (s,m e l), colori, materiali (seta o cotone), fantasia (disegni geometrici o paislay). Omar e Angela si rimboccano le maniche: «La riconversione è stato un passo ponderato, perché non volevamo produrre un accessorio inutile. Quindi abbiamo aspettato di conoscere le indicazioni che ci porteranno a richiedere la certificazione del prodotto, e le abbiamo seguite. Tanto che le nostre mascherine sono disponibili online solo da pochi giorni, double face e con una tasca per il filtro». «La nostra boutique-bottega è chiusa dall'11 marzo, gli abiti di sartoria ordinati per le cerimonie di nozze rinviate al 2021, sono sospesi, ma l'affitto e le utenze no. La produzione delle mascherine, seppure con un ricarico minimo, vuole essere anche un modo per sostenere le spese e far sopravvivere la nostra attività».

Ultimo aggiornamento: 00:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA