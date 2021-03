Guardea, tremila mascherine donate agli abitanti del borgo

GAURDEA Approda anche a Guardea il progetto “To Italy with love” che si prefigge l’obiettivo di aiutare cittadini e istituzioni nell’affrontare la pandemia. L’associazione fondata da alcuni cittadini tedeschi, capitanati da Hansjorg Kunzel, residente in Umbria, ha donato recentemente al Comune di Guardea 3mila mascherine. “Verranno tutte distribuite rapidamente secondo criteri che definiremo molto presto”, dichiara il sindaco, Giampiero Lattanzi che è anche presidente della Provincia di Terni, il quale rivolge un sentito ringraziamento all’associazione e ai suoi promotori. “C’è bisogno di iniziative come queste – afferma Lattanzi – che partendo dal basso aiutano le istituzioni ad operare in un contesto del tutto inedito e così difficile. Il progetto “To Italy with love” – spiega sempre il sindaco - nasce da un episodio personale del signor Kunzel. L’ ideatore dell’iniziativa si trovò infatti in Umbria proprio l’anno scorso, allo scoppiare della pandemia, ed era il periodo in cui non si trovavano assolutamente mascherine. Da qui l’idea di raccogliere fondi per acquistare i dispositivi di protezione e dare un aiuto concreto affinché il problema non si ripetesse più. Voglio ringraziare anche Stefano Zaiotti – conclude Lattanzi - che si è prodigato per la nostra comunità ed ha provveduto alla consegna delle mascherine”.

