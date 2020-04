© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Grazie alla disponibilità di Federfarma anche le farmacie private di Terni, oltre a quelle comunali, distribuiranno gratuitamente le mascherine monouso – riservate alle persone con più di 65 anni - assegnate dalla protezione civile della regione Umbria al Comune di Terni. La distribuzione, al termine delle consegne effettuate a cura della protezione civile comunale, inizierà già nella mattinata di oggi e proseguirà nei prossimi giorni.Lo comunicano il sindaco Leonardo Latini e l’assessore alla Protezione Civile Stefano Fatale. La mascherina potrà essere ritirata anche da un incaricato. E’ sufficiente esibire un documento d’identità della persona con più di 65 anni. Si ricorda che, oltre alle mascherine monouso in distribuzione da stamattina in tutte le farmacie di Terni pubbliche e private, circa cinquemila mascherine dello stesso tipo sono state consegnate all’Ater per una distribuzione diretta ai nuclei familiari con maggiori necessità. Altri quantitativi saranno messi in distribuzione non appena possibile.