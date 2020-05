Un nuovo stock di mascherine di tipo chirurgico, circa 18mila, e di guanti monouso, circa 9mila paia, assegnato dalla Regione Umbria al Comune di Terni è stato ritirato e in gran parte distribuito tra ieri e oggi grazie alla Protezione Civile e ai Servizi Sociali. "Le categorie alle quali sono destinate le mascherine e i guanti in distribuzione gratuita - specificano gli assessori alla Protezione Civile Stefano Fatale e al Welfare Cristiano Ceccotti - sono gli anziani ultra65enni non autosufficienti, le persone con disabilità e quelle con disagi economici". Per questo la distribuzione è avvenuta consegnando le mascherine e i guanti alla Usl Umbria2 , al Banco Alimentare, al Centro Autonomia Umbro, all'associazione di volontariato San Martino-Caritas e al Cesvol. "In questo modo - spiega l'assessore al welfare Cristiano Ceccotti - abbiamo inteso coprire le esigenze delle persone anziane con problemi": tramite principalmente la Usl, delle persone con disagi economici, tramite Banco Alimentare con una rete di 34 associazioni e tramite l'associazione San Martino che gestisce la mensa e l'emporio della solidarietà sempre attivi durante l'emergenza; delle persone con disabilità, con il centro per l'autonomia, tramite la FISH e con il supporto della rete di associazioni del Cesvol. "Anche in questa occasione dunque - conclude Cristiano Ceccotti - come già accade dall'inizio dell'emergenza, l'associazionismo è al fianco del Comune e soprattutto dei cittadini che ne hanno maggiormente bisogno e per tutto questo ringrazio ancora chi si è messo a disposizione e continua a lavorare per Terni".

